В Крыму погибли 26 дельфинов

26 дельфинов погибли в Ленинском районе на востоке Крыма, вероятно, попав в рыболовецкие сетки, специалисты намерены выяснить причину смерти млекопитающих.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Туши найдены в конце прошлой недели на берегу Черного моря на протяжении двух километров - от мыса Чауда в направлении мыса Опук.

«Вероятная причина гибели - попадание в рыболовецкие сетки, так как у дельфинов отсутствуют плавники», - говорится в пресс-релизе.

Информация о ЧП передана в Карадагский государственный заповедник и Севастопольский центр по изучению дельфинов. Планируется, что специалисты этих организаций сегодня прибудут на место происшествия для установления времени и причины гибели млекопитающих и последующей утилизации погибших.