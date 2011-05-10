Евро на межбанке катится вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9880/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2867/72, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4285/11,4415.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4306/08 (четверг — 1,4530/32).

В пятницу, 6 мая, Нацбанк на рынок не выходил.