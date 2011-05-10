В Киеве — 800 миллионеров

Налоговая столицы словила подпольного «Корейко», который скрыл 415 млн гривен. Об этом сообщает "Сегодня".

37-летний житель Оболонского района был пойман на том, что «забыл» сдать декларацию на 415 млн грн., которые он получил от ценных бумаг. Теперь разоблаченный «подпольный миллионер» судится с налоговой, мол, собирался уплатить в следующем... Налоговики говорят, что это самый крупный их улов минимум за последние несколь ко лет.

В Киеве задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. около 800 человек. Чаще всего, по словам налоговиков, такие доходы киевлянам приносят удачные инвестиции в ценные бумаги, строительный бизнес, недвижимость (земля и строения), торговля бензином.

«Сфера, где конкретные люди могут заработать большие деньги, абсолютно непредсказуема — условно говоря, первый миллион он мог заработать на земле, а второй — на ценных бумагах. Но налоговая не ведет статистику по отраслям, в которых физлица зарабатывают деньги, поскольку это запрещено законом», — рассказал нам Николай Ковтуненко