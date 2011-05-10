Шварценеггер расстался с женой

Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер и его жена Мария Шрайвер расстались. Об этом они объявили 9 мая, передает ТСН.

В заявлении идет речь, что Шварценеггер и Шрайвер хорошо обдумали свой шаг. "Мы пришли к этому решению вместе, после долгих размышлений, обсуждений и молитв", - подчеркивают они.

Шварценеггер и Шрайвер уже живут порознь и обдумывают последующие действия. Планирует ли пара разводиться официально, не уточняется. В сообщении для прессы отмечается, что Шварценеггер и Шрайвер собираются воспитывать своих детей вместе (в семье четверо детей в возрасте 14-21 года).

Точных причин расставания бывшая пара номер один Калифорнии не наводит. Журналисты допускают, что отношения между Шварценеггером и Шрайвер уже давно зашли в тупик, и расставание было естественным развитием событий.

Как пишет The Los Angeles Times, супруги редко проводили время вместе, особенно, когда Шварценеггер был губернатором и часто летал в командировки.

Шварценеггер, в то время еще бодибилдер и начинающий актер, и Мария Шрайвер,, представительница так называемого "клана Кеннеди" познакомились в 1977 году на благотворительном вечере. Между ними завязался роман, и в 1986 году они женились. У супругов четверо детей - две дочери и двое сыновей.