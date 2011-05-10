Миссисипи грозит США рекордным потопом

Уровень воды в одной из крупнейших рек США Миссисипи в ближайшие дни может стать одним из рекордных за все время измерений, из региона эвакуируют тысячи людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, вода более всего поднялись у города Мемфис (штат Теннесси) и всего на несколько сантиметров уступает рекордной отметке 1927 года.

По оценке военных инженеров, вероятность прорыва городской плотины невысока. Однако специалисты признают, что уровень воды повышается быстрее, чем ожидалось. Власти Мемфиса уже открыли шлюзы водосброса, чтобы сбросить давление прибывающей воды и хотя бы частично увести ее в сторону лежащего ниже по реке Нью-Орлеана.

По данным метеобюро, днем в понедельник уровень реки составлял 47,8 фута (около 14,6 метра), что лишь на 20 см уступает рекорду 1927 г. Причиной разлива стали обильное таяние снегов и проливные дожди. Паводковая ситуация в регионе сохранится не менее восьми дней, в течение которых все рекордные показатели глубины Миссисипи могут быть перекрыты.

Власти рекомендовали эвакуироваться из опасной зоны жителям 1,3 тысячи домов и предупредили, что возможное наводнение может нанести ущерб 3 тысячам объектам недвижимости.

В 1927 году на Миссисипи произошло так называемое "Великое наводнение", одно из крупнейших в истории США, затронувшее десять штатов на юге и среднем западе страны. Погибли 246 человек, 700 тыс. остались без крова.