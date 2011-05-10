Приговор Демьянюку могут объявить 12 мая

12 мая, как ожидается, суд в Мюнхене объявит приговор Ивану ДЕМЬЯНЮКУ. Украинца по происхождению обвиняют в соучастии в убийствах евреев в концлагере Собибор в 1943 году.

Как сообщает “Немецкая волна”, прокуратура Мюнхена считает вину подсудимого доказанной. И.ДЕМЬЯНЮКА обвиняют в соучастии в убийстве, по меньшей мере, 27 тысяч 900 евреев в концлагере Собибор на территории современной Польши во время Второй мировой войны. В то же время защита требует оправдания, высказывая сомнения в том, что И.ДЕМЬЯНЮК вообще был в Собиборе.

Суд планирует объявить приговор 12 мая, однако, как отмечает агентство DPA, дату могут и изменить, поскольку процесс постоянно затягивается: или из-за состояния здоровья тяжелобольного 91-летнего подсудимого, или по ходатайству его адвоката. Врачи дают разрешение на участие И.ДЕМЬЯНЮКА в судебном процессе не больше трех часов в день.

Сторона обвинения настаивает, что каждый, кто служил в Собиборе, причастен к убийствам, которые там осуществлялись. "Его вина заключается в добровольном соучастии в убийствах евреев", - аргументирует прокурор Ганс-Иоахим ЛЮТЦ, который требует для И.ДЕМЬЯНЮКА наказания в виде шести лет лишения свободы.

Одним из главных доказательств прокуратура считает удостоверение охранника концлагеря. Эксперты пришли к заключению, что документ является настоящим, в то же время сторона защиты считает его фальшивкой КГБ.

Сам подозреваемый свою вину отрицает, называя себя жертвой и "простым крестьянином".

Сторона защиты заявила, что будет обжаловать решение суда, если подозреваемый не будет оправдан.