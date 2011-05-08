Священники всех конфессий вместе помолились о "черносвиточниках"

Сегодня священнослужители всех конфессий и вероисповеданий, действующих на территории Одесской области, прибыли в село Маяки пригородного Беляевского района и сотворили совместную Молитву Памяти на площади перед Мемориальным комплексом погибшим воинам в годы Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, открыл торжественную церемонию с участием жителей в представителей власти района, а также священослужителей представитель «Украинского клуба Одессы» Сергей ПРОСКУРНЯ.

«Сегодня в День памяти и примирения, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, - отметил известный театральный режиссер и продюсер, - мы впервые чествуем память тех погибших воинов-«черносвиточников», участие в боях которых замалчивалось советской историографией. Только сейчас из исследований историков-краеведов, в частности, бывшего директора Маякской средней школы Николая МАЙСТРОВА, а также ученых Одесского Национального университета им. Мечникова, мы узнали о трагических страницах военного лихолетия».

С.ПРОСКУРНЯ акцентировал, что «Украинский клуб Одессы» как структура формирующегося гражданского общества заинтересован «в возвращении людям подлинной памяти о военных событиях, чтобы земляки склонили головы перед светлой памятью всех защитников Отечества, в том числе и так называемых «разовых солдат».

Кандидат исторических наук Владимир ПОЛТОРАК рассказал участникам экуменической акции об апрельских событиях 1944 года, когда вместе с закаленными в боях фронтовиками в атаку против оккупантов, засевших на западном берегу Днестра, были брошены только что мобилизованные юноши сел Маяки, Беляевка, Троицкое и других, причем большинство из них не были даже переодеты в военную форму, без оружия, но с жестким напутствием: «Добыть оружие в бою».

«И несколько дней спустя из двух батальонов, сформированных из «разовых солдат-черносвиточников», как их называли тогда в армейской среде, остался в живых лишь каждый десятый», - отметил доцент университета В.ПОЛТОРАК. О трагических подробностях поведал участникам экуменической акции сын краснофлотца-пулеметчика, возглавивший после войны местную школу, историк-краевед Н.МАЙСТРОВ. Он встречался с теми, кому чудом удалось выжить в дни, в частности, жителем Маяков Леонидом Острижко, начальником штаба конно-механизованой группы генерала Плиева и другими фронтовиками.

«Мы им благодарны за то, что обеспечили нам жизнь под мирным небом, и склоняем головы перед их светлой памятью», - заключил Н.МАЙСТРОВ.

По мнению сокоординатора «Украинского клуба Одессы» Андрея ЮСОВА, «эта экуменическая акция на территории многоконфессиональной Одесщины демонстрирует журналистам и политикам образец того, как память о защитниках Отечества может объединять, а не разъединять людей различных национальностей и вероисповеданий. Важно вынести уроки из трагических событий, правда о которых только сейчас пробивается сквозь годы забвения, и помнить обо всем во имя будущего».

«Мы категорически отрицаем попытки некоторых политиков делить нас по цветам флагов, идеологий и другим признакам, что наблюдается в стране в последние недели, - подчеркнул А.ЮСОВ. - Между тем, всех нас объединяет Государственный флаг Украины. Более того, мы инициируем сегодня создание движения «Черноморская инициатива», которая должна стать примером самоорганизации людей, различных по своим взглядам, однако единых в своем желании жить в мирной, цивилизованной стране с европейским уровнем свобод и демократии».

«Черноморская инициатива» продемонстрирует всем – власти, политикам, обществу, что национальное согласие, политическое взаимопонимание в Украине возможно. Потому что есть вещи, которые стоят над политикой. Это также память о погибших и историческая правда о тех трагических событиях, которые очищают нашу совесть и учат нас толерантности и другим европейским нормам жизни», - добавил А.ЮСОВ.

Молитву Памяти по погибшим в минувшей войне и обращения к участникам экуменистической акции произнесли настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Украинской православной церкви МП ГРИГОРИЙ (ТОПЧИЙ), имам мечети Добра и Мира города Одессы Ахмед РУСТУМ, настоятель Римско-католического храма Одессы отец ЮРИЙ (НАГОРНЫЙ), настоятель Свято-Покровского храма Беляевки Украиснкой православной церкви КП отец БОГДАН (БИДА), настоятель одесского храма Андрея Первозванного УГКЦ отец РУСЛАН, а также представитель главного раввина Одессы и Юга Украины Авроома РАВА – Роман ШВАЦМАН, бывший узник нацистских концлагерей смерти.