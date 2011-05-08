Завтра дожди и немного потеплеет

На завтра в Украине синоптики прогнозируют дожди и незначительное потепление.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, в южной и восточной части Украины облачно с прояснениями, дожди с грозами, в отдельных районах град (на юге местами сильные дожди). На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня в западных, вечером и в северных областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, в Крыму и на побережье морей 13-18°; в горах 1-6° тепла (на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°), днем 5-10° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков, только вечером небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°. В столице без осадков, только вечером небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 19-21°.