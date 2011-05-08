Состоялся парад к открытию курортного сезона

В Евпатории около восьми тысяч человек приняли участие в шествии, посвященному открытию курортного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, еще несколько тысяч горожан и туристов наблюдали за парадом.

Праздничную колонну возглавили мамы с детьми в колясках, за ними шли медики, воспитанники детсадов, юные художники, спортсмены, танцоры, музыканты, школьники, студенты, педагоги, работники санаториев, коллективы предприятий города. Люди несли воздушные шары.

На главной площади курорта - Театральной - выступали актеры театра на ходулях, стояли живые статуи, публику развлекали мимы.

В нынешнем году парад был посвящен 75-летию детского курорта.

В городе проживают около 120 тысяч человек.