Состоялся парад к открытию курортного сезона
12:29, 08 мая 2011Общество
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Сообщение из Евпатории
В Евпатории около восьми тысяч человек приняли участие в шествии, посвященному открытию курортного сезона.
Как передает корреспондент УНИАН, еще несколько тысяч горожан и туристов наблюдали за парадом.
Праздничную колонну возглавили мамы с детьми в колясках, за ними шли медики, воспитанники детсадов, юные художники, спортсмены, танцоры, музыканты, школьники, студенты, педагоги, работники санаториев, коллективы предприятий города. Люди несли воздушные шары.
На главной площади курорта - Театральной - выступали актеры театра на ходулях, стояли живые статуи, публику развлекали мимы.
В нынешнем году парад был посвящен 75-летию детского курорта.
В городе проживают около 120 тысяч человек.
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