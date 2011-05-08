97 школьников пройдут стажировку в горисполкоме

Почти 100 черкасских учеников будут проходить стажировку в Черкасской мэрии.

Третий год подряд ученики школ города проходят стажировку в структурных подразделениях Черкасского горисполкома. На этот раз таких желающих оказалось 97.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, на протяжении трех недель школьники, предварительно выбрав желаемый отдел, пройдут обучение в школе юного менеджера, знакомясь с работой чиновников. Больше всего детей записалось в отдел коммуникаций и связей с общественностью, управление культуры и отдел правового обеспечения.

По словам мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА, мэрия открывает двери перед молодежью, чтобы та попробовала себя в работе подразделов горисполкома. Стажировка будет взаимовыгодной, ведь для себя ученики выяснят особенности будущих профессий, а мэрия будет черпать новые идеи, виденье чиновнической деятельности. Ежегодно количество «стажеров» увеличивается, а некоторые даже пришли сюда уже в третий раз.

Стажировку школьники будут проходить во внеурочное время три недели около 2-3-х часов в день. Самые лучшие юные менеджеры будут также иметь возможность попробовать себя в роли городского головы.