Потребность аграриев в кредитах - 7,2 млрд. грн.
04:04, 08 мая 2011Общество
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Данные Минагропрода
Потребность аграриев в кредитах составляет 7,2 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, информируя о состоянии проведения весенне-полевых работ и их материально-техническом обеспечении.
В Минагропроде отмечают, что фактически получено 4,5 млрд. грн. кредитов, из них 3,6 млрд. грн. - банковские кредиты и 923 млн. грн. - товарные кредиты.
Согласно сообщению, на 1 га пашни привлечено 164 гривны кредитов. Процентные ставки 13,4–25%.
Отмечают также, что уровень просроченных кредитов - 12,9%.
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