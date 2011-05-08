Найдена голова бывшего директора аэропорта

В Подмосковье убит бывший руководитель аэропорта "Чкаловский" Антон Куликов, пишет Лента.русо ссылкой на информагентства.

По данным представителя регионального управления Следственного комитета Ирины Гуменной, вечером 6 мая случайные прохожие обнаружили на обочине объездного шоссе голову Куликова в полиэтиленовом пакете. Остальные части тела пока не найдены. Возбуждено дело по статье "убийство".

По данным Life News, 39-летний бизнесмен пропал за восемь дней до обнаружения головы. Перед тем как исчезнуть, он снял со своего счета 80 миллионов рублей и сообщил сестре, что отправляется на важную деловую встречу, сообщает издание.

В 2009 году Куликов был арестован по делу о мошенничестве с банковскими счетами аэропорта, отмывании денег и выводе их за границу. По данным РИА Новости, Куликова обвинили в том, что он заключил с эстонской компанией "Таллшип" договор о перевозке груза, но после получения денег не предоставил обещанные услуги.