В Луцке пройдет Всеукраинский фестиваль вышитых рушников

В Луцке, 8 мая, в День Матери, пройдет ІІ Всеукраинский фестиваль вышитых рушников.

Соорганизаторами фестиваля выступили Луцкий городской совет и Волынская областная государственная администрация.

Как сообщили УНИАН организаторы, в рамках фестиваля состоятся парад участников с вышитыми рушниками, выставка-ярмарка, благотворительный аукцион по продаже вышитых рушников, собранные средства от которой будут переданы вышивальщицам с особенной судьбой, концерты и другие мероприятия, посвященные Празднику Матери.

Кроме того, оргкомитет фестиваля призывал жителей города в этот день украсить вышитыми рушниками окна своих квартир, домов, витрины магазинов, офисов, организаций, предприятий, учреждений.

"Это своеобразное и индивидуальное оформление вышитыми рушниками домов и улиц всего города станет уникальным явлением, которого нигде и никогда еще не было, своеобразным проявлением уважения к материнским оберегам, сохранением и приумножением традиций украинского народа, превратит наш славный город Луцк в неповторимую картину вышитого рушника, где именно рушник будет ярким узором непревзойденного человеческого произведения искусства", - отметил автор проекта, заслуженный деятель искусств Украины Виталий ИВАНИЦКИЙ.

В прошлом году состоялся первый Всеукраинский фестиваль вышитого рушника «Вышитые обереги единенья». Тогда более тысячи жителей Луцка, соединив свои вышитые рушники вместе, выстроились в шеренгу от Театральной площади до перекрестка улиц Леси Украинки и Кривого Вала. Участниками действа были не только жители Волыни, но и представители других областей Украины. На фестивале были представлены свадебные, обрядовые и пасхальные рушники.