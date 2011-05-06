Янукович подписал закон о спирте и табачных изделиях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», сообщает официальный сайт Президента.

В соответствии с подписанным законом, импорт и экспорт плодового спирта осуществляется на тех же условиях, что и коньячного спирта, его оптовая торговля осуществляется на основании лицензии по его производству на основании коньячной технологии. Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями, коньячным спиртом считается не только выдержанный «в контакте с древесиной», но и выдержанный «в дубовой таре или нержавеющих, эмалированных емкостях с дубовой клепкой».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 апреля приняла данный законопроект.