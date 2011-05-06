В Крыму праздник Хыдырлез отметят на официальном уровне

В этом году в Крыму этнографический праздник Хыдырлез, которым мусульмане отмечают приход весны, будет отмечаться на официальном уровне. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

Как стало известно, мероприятия пройдут 7 мая в Бахчисарайском районе, в культурно-развлекательном центре «Шахерезада» (25-й километр трассы Симферополь-Бахчисарай).

Идея проведения этнографического праздника Хыдырлез принадлежит крымскотатарской общественности и Всемирному конгрессу крымских татар. Её поддержали все органы власти автономии: Верховный Совет АРК, Совет министров АРК, Представительство Президента Украины в АРК.

По данным пресс-службе Постоянного представительства Президенты Украины в Крыму, 7 мая в рамках праздника будут развернуты ярмарки изделий традиционного национального декоративно-прикладного искусства, художественной литературы, национальной кухни, выставка голубей. Также будут представлены творческие работы дизайнеров этнической моды, театрализованное представление «Хыдырлез байрамы».

В программе праздника: выступления детских вокально-хореографических коллективов, спортсменов. Кроме того, будут проведены конноспортивные соревнования, ряд спортивных турниров, в том числе и по крымскотатарской национальной борьбе «Куреш».

Немаловажно, что для подвоза гостей и участников праздника из Симферополя будут рейсовые, а также специальные автобусы (с логотипом праздника).

«На праздничные мероприятия мы ожидаем не менее 5 тысяч жителей и гостей Крыма»,- сообщил заместитель главы крымского правительства Азиз АБДУЛЛАЕВ и подчеркнул, что с проведением этого праздника на официальном уровне в Крыму «традиционная культура и искусство крымских татар будут иметь возможность возродиться в новых условиях и дать эффективный толчок развитию культуры в автономии».

По мнению заместителя Постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Ибраима МАМУТОВА, празднование на республиканском уровне праздника Хыдырлез может стать важным элементом этнотуризма. «Мы ожидаем, что это будет одним из элементов этнотуризма в Крыму. Это мероприятие может стать одним из элементов имиджевой поддержки Крыма накануне курортного сезона», – сказал он.

Справка УНИАН. Праздник Хыдырлез отмечается в конце1-й недели месяца «къуралай» (май). Название праздника включает два мусульманских имени святых: Хыдыр и Ильяс. По одной из легенд, святые непрерывно путешествуют по всему свету, помогая людям: Хыдыр обходит землю справа, а Ильяс – слева, и встречаются они в той точке земли мусульман, где завершились сельхозработы. Праздник Хыдырлез представляет собой комплекс обрядов и обычаев, направленных на задабривание сил природы с целью получения богатого урожая и увеличения поголовья скота. Обычно его отмечают на природе, вблизи родников. Неотъемлемая часть праздника – спуск с горы заранее испеченных хлебцов («къалакъай»). Праздник завершается народными гуляниями и общим танцем «Хоран».