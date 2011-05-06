9 мая станцию метро «Майдан Незалежности» закроют на полдня

В связи с проведением 9 мая на центральной площади города Киева общегосударственных мероприятий, посвященных Дню Победы, станция Киевского метрополитена "Майдан Незалежности" с начала движения поездов и до окончания мероприятий будет временно закрыта для входа и выхода пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, в период станция будет работать как узел пересадки с линии на линию.

В то же время станция метро "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

На предприятии также информируют, что на протяжении 7-9 мая столичный метрополитен будет работать по графику выходных дней, а 9 мая — с учетом пассажиропотока во время проведения праздничного салюта.