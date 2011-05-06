В Харькове арестован подполковник налоговой милиции

В Харькове в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве под стражу взят подполковник налоговой милиции - первый заместитель начальника государственной налоговой инспекции в Коминтерновском районе Харькова, начальник отдела налоговой милиции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на первого заместителя прокурора области Александра КИРИЛЮКА.

По его данным, досудебным следствием установлено, что на протяжении июля 2010 года - января 2011 года подполковник налоговой милиции получил от четырех граждан денежные средства на общую сумму 29 тыс. грн. в качестве взятки за не проведение оперативно-розыскных мероприятий по проверке предпринимательских структур относительно уклонения их от уплаты налогов путем оформления хозяйственных отношений с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.

Уголовное дело, расследованное следственным отделом прокуратуры, 5 мая прокуратура области направила в суд.