В Крыму заблудилась группа туристов с четырьмя детьми

Сегодня ночью в Главное управление МЧС Украины в АР Крым обратилась незарегистрированная туристическая группа в составе 8 лиц (жители г. Новая Каховка, из них четверо детей 1999-2004 г.р.), которая заблудилась в лесу в районе горы Чатыр-Даг, Симферопольского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 4.10 спасатели нашли туристов в удовлетворительном состоянии и доставили в главное управление.

К поисково-спасательным работам была привлечена мобильно-спасательная группа в составе 32 человек (из них 5 чел. горного поисково-спасательного пункта) и 5 ед. техники.