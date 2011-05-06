В Ивано-Франковске 9 мая состоится торжественный марш

В Ивано-Франковске на День Победы по центральным улицам города, как и в прошлом году, состоится торжественный марш военных и силовых формирований, которые имеют свои подразделения на территории Прикарпатья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Западного регионального медиа-центра Минобороны.

Согласно предоставленной информации, маршем пройдут 8 парадных расчетов - 25 человек в каждом, знаменосная группа и гарнизонный оркестр. В торжественном марше примут участие представители областного военкомата, авиационных частей, МЧС и МВД и Надвирнянского военно-спортивного лицея.

Откроют марш поднятием Государственного Флага Украины, а военные авиаторы будут идти под своим боевым флагом, который 27 января 2010 года им вручили от имени Президента Украины.

«Мы – военнослужащие независимой Украины, и наше призвание – защищать и беречь всех граждан государства, независимо от их политических или других убеждений, - отметил заместитель начальника Ивано-Франковского гарнизона по воспитательной работе майор Любомир ДЕМЧУК. - И мы не делаем разницы между героями, которые освобождали наше государство от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что 9 Мая – это праздник для всех людей, сражавшихся против фашизма».