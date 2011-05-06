30 плавучих ресторанов не могут найти себе место на Днепре

Плавучие ресторане в Киеве планируется сосредоточить в трех местах: у моста Патона на правом берегу Днепра и возле островов Жуков и Галерный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК.

“Сегодня создана на предприятии рабочая группа, которая занимается созданием концепции стоянок размещения плавсредств. В результате работы определены три перспективных места размещения дебаркадеров (ресторанов на воде): о. Жуков, о. Галерный и территория рядом с мостом Патона на правом берегу г. Днепра. О возвращении на Набережную дебаркадеров вопрос не рассматривается”, - сказал Д.РУДНИК, добавив, что убежден, дебаркадеры на старые места стоянок не стоит возвращать.

“Что касается законности их размещения хочу сказать, что сегодня “Плесо” совместно с ГУ архитектуры и ГУ земельных ресурсов разрабатывает схемы, которые будут включены в Генплан Киева и в Программу социально-экономического развития, на основании чего дебаркадеры будут уже законно размещены в этих местах”, - отметил представитель “Плесо”.

Вероятнее всего, что плавучие рестораны начнут работать возле моста Патона. “Я думаю, если мы заключим договор с землепользователем, поскольку там частная земля, то уже с 1 июня начнутся мероприятия по благоустройству территории. Там возможно размещение 10 дебаркадеров из приблизительно 30 существующих, которые на сегодняшний день не могут себе найти место”, - объяснил Д.РУДНИК.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года с Набережной Днепра началась отшвартовка дебаркадеров ресторанов.

Вместе с тем Киевская транспортная прокуратура начала расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой Киева, по фактам нарушения закона при выдаче разрешительных документов на швартовку несамоходных судов на Набережной Днепра.

Согласно экспертизе, городская гранитная набережная является исключительно берегоукрепляющим сооружением и не приспособлена для отстоя плавсредств.