Украинские моряки уже отмечают День Победы

Личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в эти дни активно участвует в торжественных мероприятиях к Дню Победы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Командования ВМС Украины, 2 мая на Ангарском перевале командование и личный состав Центра войск береговой обороны ВМС Украины совместно с органами власти Крыма приняли участие в торжественной встрече ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в партизанском движении на территории Крыма.

4 мая на Мемориальном кладбище в поселке Дергачи неподалёку от Севастополя представители командования ВМС, подразделения почетного караула и оркестр украинского флота приняли участие в ритуале перезахоронения останков 97 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие члены поисковых отрядов, благодаря которым были найдены останки погибших, а также представители органов местной власти, ветераны, духовенство, общественность Севастополя.

В этот же день украинские военные моряки приняли участие в церемонии открытия в Севастополе аннотационной доски бывшему командующему Черноморским флотом, почетному гражданину Севастополя адмиралу Серафиму Чурсину, а также в торжественном вечере по чествованию женщин-фронтовичек «Боевая подруга».

Сегодня представители украинского флота приняли участие в митинге памяти на мысе Хрустальный возле памятника Солдату и Матросу в Севастополе.

6 мая, как планируется, командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, члены военного совета флота примут участие в общегородском торжественном собрании, посвященном Дню Победы, которое состоится в севастопольском театре имени А.В. Луначарского.

В тот же день представители Командования ВМС, подразделение почетного караула и оркестр академии имени П.С. Нахимова примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Победы 1941-1945 гг. на мысе Херсонес.

В Симферополе завтра представители командования Центра войск береговой обороны ВМС Украины будут принимать участие в торжественных мероприятиях на мемориале «Место массовых расстрелов советских граждан в годы Второй мировой войны».

Во всех гарнизонах украинского флота состоятся встречи личного состава воинских частей с ветеранами и допризывной молодежью.

Утро 9 мая в Севастополе начнется с возложения венков и цветов к обелиску Славы на Сапун-горе и Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

На площади Нахимова состоится торжественное прохождение войск гарнизона вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. От украинского флота в прохождении примут участие около 600 человек, от Воздушных сил ВСУ - около 80 человек. Будут принимать парад командующие ВМС Украины и Черноморским флотом Российской Федерации.

Торжественные построения и прохождения с участием украинских военных моряков, а также возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и могилам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоятся в Донузлавском, Керченском, Одесском, Очаковском, Перевальненском, Сакском, Симферопольском и Феодосийском гарнизонах, в Евпатории.

Кроме того, в Бахчисарайском гарнизоне военные моряки совместно с представителями местных властей примут участие в митинге-реквиеме и положат венки и гирлянды на Братском кладбище.

При участии катера «Добропілля» Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины в озере Донузлав состоится возложение на воду венков и цветов. На борту катера будут находиться 25 ветеранов Великой Отечественной войны.