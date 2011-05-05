В Донецке "мертвые" гостиницы исключили из госпрограммы

В Донецке не успеют построить к Евро-2012 несколько отелей.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил начальник Управления по подготовке к Евро-2012 Донецкого горсовета Сергей РЕПИН.

Он отметил, что на сегодня к Евро-2012 в городе строится и реконструируется 19 гостиниц.

«Эти 19 гостиниц не находятся в «красной зоне», все они будут готовы к чемпионату. Из них «мертвых» гостиниц, без котлована, а только с эскизным проектом, нет. «Мертвые» гостиницы уже исключены из государственной программы», - отметил С.РЕПИН.

По его словам, 7-8 гостиниц, постройку которых планировалось завершить к Евро-2012, исключены из государственной программы подготовки к чемпионату.

«Исключены гостиницы «Гранд», «Флора», «Бест», «Монте-Карловка». Они уже не рассматриваются, они не успеют. Остались на сегодня 19 гостиниц, по которым есть уверенность, что они будут готовы к Евро-2012», - заверил С.РЕПИН.