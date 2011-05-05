В Черновцах сегодня считают людей в вышиванках

В Черновцах сегодня намерены побить рекорд Украины по числу одновременно одетых в вышивки людей.

Как передает корреспондент УНИАН, на Центральной площади Черновцов, у памятника Тарасу Шевченко, собралось несколько тысяч буковинцев, одетых в многообразные вышиванки. На акцию в вышиванках также пришли руководители города и области во главе с главой Черновицкой ОГА Михаилом ПАПИЕВЫМ.

На площади работала гиннесовская счетная комиссия, которая установит, войдут ли черновчане в историю и превзойдут ли ныне действующий рекорд Украины в 3 тыс. 228 людей, которые собрались в вышиванках в одном месте. На протяжении этого времени на площади будет проходить небольшой концерт молодых талантов города.

По словам организаторов акции, предварительно на центральной площади Черновцов собрались свыше 4 тыс. черновчан в вышиванках.

Яркая и патриотическая акция «День вышиванки», которая зародилась на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого нацуниверситета им. Ю. Федьковича, за 4 года вышла далеко за пределы университетских стен. Акцию поддержали детсады, школы, музеи, библиотеки, больницы, предприятия, в частности «Машзавод», «Арника», «Рома» и другие. В этом году акцию ЧНУ активно поддержали все вузы и колледжи. А начиналось все с нескольких десятков студентов, которые откликнулись на призыв тогдашней студентки университета Леси ВОРОНЮК прийти однажды всем вместе на пары в вышиванках.

Как сообщила корреспонденту УНИАН Л.ВОРОНЮК, в этом году к акции приобщилось и общество «Просвита». Благодаря гранту «Просвиты» на одном из местных швейных предприятий была сшита специальная вышиванка для Центрального корпуса (резиденции митрополитов) университета, на которую было израсходовано более 30 метров полотна, и шили ее больше трех недель. Вышитое полотно для рубашки подарила из личной коллекции редактор газеты «Буковинське віче», писательница Вера КИТАЙГОРОДСКАЯ.