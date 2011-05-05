Число убыточных банков в Украине за январь-март сократилось

Количество убыточных банков в Украине за январь-март 2011 года сократилось с 35 до 33, их суммарный убыток составил 2,077 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из 176 банков 43 кредитно-финансовых учреждения были прибыльными, их суммарная прибыль составила 1,866 млрд. грн.

Как сообщалось, чистый сальдированный убыток украинских банков в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Активы украинских банков в I квартале т.г., по сравнению с началом 2011 года, выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн., общие активы - на 5%, до 1,149 трлн. грн., обязательства - на 6,5%, до 856,5 млрд. грн., оплаченный зарегистрированный уставный капитал - на 0,8%, до 147,1 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 апреля 2011 года, имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.