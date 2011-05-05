Завтра в Украине еще похолодает

Завтра, 6 мая, на территории Украины сохранится пасмурная и дождливая погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла.

В восточной части грозовые дожди, днем местами сильные; температура ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории небольшой дождь, только в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.