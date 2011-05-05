На Крещатик планируют вывести БТР, танк и пушки

В День Победы, 9 мая, на улице Крещатик и Майдане Незалежности в столице состоится праздничное действо, которое будет включать, в частности, парад военной техники времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства администрации, в центре города состоится праздничное шествие, торжественный митинг, военно-исторический фестиваль «Великая Победа. Май 45-го» и массовое театрализованное концертное действо «Ту славную весну не забыть вовек!» с участием ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

«Столица тщательным образом готовилась к Дню Победы, чтобы этот праздник надолго запомнился ветеранам, киевлянам и гостям столицы. 9 мая в центре города состоится праздник, с элементами исторической реконструкции. Также будут выступления молодого поколения в знак благодарности героям, спасшим наше государство, подарили нам мирное небо и возможность жить в согласии. Это будет праздник единения, памяти и взаимопонимания», – прокомментировал праздничные мероприятия председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Предусмотрено, что с 09.00 в центре столицы будут транслировать музыкальный радиоконцерт «Песни Победы». В это же время начнется формирование колонн, которые пройдут торжественным шествием от Бессарабской площади до Майдана Незалежности. На главную улицу столицы планируется вывести БТР, танк Т-34, автомобили «Виллис», ГАЗ-67 с пушками ПТА и ЗИС-5 с пушкой ЗИС-3.

Праздничным маршем центром города пройдут рота барабанщиков Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, знаменосная группа со штандартами четырех Украинских и Партизанского фронтов, рота Почетного караула Вооруженных сил Украины, Киевский академический муниципальный духовой оркестр, колонна барабанщиц Дома профтехобразования, колонна воинов-афганцев и колонны, сформированные представителями каждого из десяти районов столицы. Приобщится к «Маршу Победы» и колонна участников команды Киева танцевального шоу Майдан’s. В официальной колонне Марша ожидается участие руководства государства и города.

В 10.30 на Майдане Незалежности начнется торжественный митинг-концерт «Ту славную весну не забыть вовек», во время которого ожидаются выступления художественных коллективов Вооруженных сил Украины, национальных художественных коллективов, а также представителей талантливой молодежи. В завершение действа киевлян и гостей города ждет сюрприз, пообещали в КГГА.

В 14.00 возле Киевской городской государственной администрации состоится концерт Киевского академического муниципального духового оркестра.

Кроме того, приобщиться к празднованию Победы жители города смогут и в Печерском ландшафтном парке. Там, возле Национального музея истории Великой Отечественной войны, в 11.00 начнется марш-парад духовых оркестров «Салют Победы», который перейдет в праздничный концерт с участием художественных коллективов Украины и будет продолжаться на Певческом поле по меньшей мере до 17.00.