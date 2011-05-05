4 мая в Днепродзержинске 9-летний школьник “заминировал” гимназию № 39.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, малолетний злоумышленник был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий после анонимного телефонного звонка в дежурную часть Днепродзержинского городского управления внутренних дел.

Из гимназии были эвакуированы 312 учеников и 55 человек персонала.

В ходе осмотра помещений и прилегающей территории работниками взрывотехнической службы взрывоопасных предметов и веществ не выявлено. Учебный процесс прекращался в период с 13.50 до 15.40.

Школьник пояснил, что сообщил о «заминировании» потому, что не хотел учиться.