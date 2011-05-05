Переход на рубли при оплате за газ зависит от условий России
Комментирует первый замминистра
Переход на рубли при проведении Украиной оплаты за газ, закупаемый у России, зависит от условий, которые предложит Российская Федерация.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ вчера на пресс-конференции.
«Это зависит от того, насколько будут предложены выгодные условия для нас», – сказал он.
При этом В.КОПЫЛОВ отметил, что на сегодняшний день Украина уже может частично проводить расчеты в российских рублях.
«В какой-то части мы сегодня могли бы перейти на расчеты рублями», – отметил он.
В.КОПЫЛОВ также считает, что, исходя из отрицательного для Украины сальдо торгового баланса с Россией, для увеличения рублевой массы для расчета за газ российская сторона могла бы ввести некоторые преференции для украинских экспортеров.
«Тут, наверно, должно быть связано это с какими-то преференциями наших экспортеров в Российскую Федерацию, чтобы иметь необходимое количество рублей для расчета за газ», – сказал В.КОПЫЛОВ.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддержал инициативу премьер-министра России Владимира ПУТИНА о возможности использования рубля при расчетах в торгово-экономическом сотрудничестве.
16 февраля т.г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявил, что вопрос о возможности частичного перехода на расчеты в российской валюте за газ, поставляемый в Украину российским «Газпромом», изучается.