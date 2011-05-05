Варшавская биржа начала расчет индекса украинских компаний

Варшавская фондовая биржа (ВФБ) сегодня, 4 мая, начала расчет и публикацию национального индекса украинских компаний WIG Ukraine.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВФБ.

"Это первый и единственный индекс за пределами Украины, портфель которого будет состоять только из украинских акций", - отметили в пресс-службе.

Портфель индекса WIG Ukraine включает в себя следующие акции: Kernel (вес в индексе 40%), Astarta (30,66%), Milkiland (15,45%), Agroton (8,92%) и Sadovaya Group (4,96%). В дальнейшем в состав индекса могут быть включены котирующиеся на основной площадке ВФБ акции любой украинской компании, с free-float не менее 10%.

Как отметили на польской бирже, украинский фондовый индекс был разработан в связи с растущим числом украинских эмитентов, котирующихся на ВФБ.

По словам генерального директора Варшавской фондовой биржи Людвика СОБОЛЕВСКОГО, индекс WIG Ukraine демонстрирует стратегическую важность украинского бизнеса на ВФБ и будет способствовать привлечению к нему внимания международных участников рынка.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги семи компаний из Украины. Крупнейшая по капитализации украинская компания на ВФБ Kеrnel в марте текущего года вошла в индекс «голубых фишек» польского рынка.

В 2010 году на ВФБ дебютировали три компании из Украины (Agroton, Milkiland, Sadovaya Group), а одна – Geo Alliance – из-за неблагоприятных рыночных условий отказалась от первичного размещения акций.

В феврале 2011 года на альтернативном рынке NewConnect дебютировала харьковская агропромышленная компания Agroliga.