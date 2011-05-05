700 расстрелянных в 1941 г. поляков похоронены в Прикарпатье

На Прикарпатье приводят в порядок кладбище, на котором похоронены убитые в 1941 году гитлеровцами польские интеллигенты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. Согласно предоставленной информации, глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК провел рабочее совещание по благоустройству польского кладбища на территории Тисменицкого района Ивано-Франковской области, между селами Павловка и Рыбное, где похоронены 700 представителей польской интеллигенции, убитых в 1941 году гестаповцами.

На совещании речь шла о сооружении Мемориального комплекса к 70-й годовщине этого трагического события, в соответствии с подписанным Соглашением между Украиной и Республикой Польшей о памяти жертв войны и политических репрессий на территории обеих стран. Как отмечалось, с украинской стороны сооружением комплекса будет заниматься Государственная межведомственная комиссия по увековечению памяти жертв войны и политических репрессий, финансированием работ - польская сторона. Ивано-Франковская областная государственная администрация со своей стороны упорядочит территорию вокруг будущего Мемориального комплекса и построит вспомогательные сооружения.

«Это очень важно, в конечном счете - по-христиански - отдать последний долг ни в чем не повинным, павшим на нашей земле людям, какой бы национальности или веры они не были, - отметил М.ВЫШИВАНЮК. - Такой же долг нашим соотечественникам, павшим в прошлой войне, которые лежат в чужой земле, должна отдать тамошняя власть, и она это делает».

По словам председателя Общества польской культуры «Пшиязнь» г. Ивано-Франковска Люции КУБИЦКОЙ, 6 августа под патронатом Генерального консульства Республики Польша во Львове состоится чествование памяти погибших поляков: в 1941 году гитлеровские оккупанты уничтожили в Черном лесу более 700 представителей польской интеллигенции города Станислава (Ивано-Франковска – УНИАН) и окраин.

Как сообщил в письме на имя главы облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮКА Генеральный консул РП во Львове Гржегож ОПАЛИНСКИЙ, общество «Пшиязнь» намерено пригласить на августовские мероприятия представителей властей всех уровней, духовенства всех конфессий, польских органов власти, органов местного самоуправления, а также родственников погибших из Польши, польских общественных организаций и общины г. Ивано-Франковска. Свою поддержку окажет Совет охраны памяти борьбы и мученичества Республики Польша.