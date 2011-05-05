Патриарх Кирилл примет участие в литургии в Харькове

8 мая Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ примет участие в божественной литургии на площади Свободы в Харькове. Об этом информирует сайт Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата.

Как сообщал УНИАН, Патриарх КИРИЛЛ 7-8 мая посетит Харьков, где примет участие в торжествах по случаю 90-летнего юбилея митрополита Харьковского и Богодуховского (УПЦ МП) НИКОДИМА.

Согласно сообщению сайта Харьковской епархии, это будет первый Первосвятительский визит в Харьков Патриарха КИРИЛЛА.

По уточненной информации о визите, Предстоятель РПЦ прибудет в столицу Слобожанщины 7 мая. После прибытия в аэропорт в этот день он посетит Благовещенский кафедральный собор (УПЦ МП), а также примет участие в академии, посвященной 90-летию со дня рождения митрополита НИКОДИМА.

8 мая в богослужении на главной площади Харькова вместе с Патриархом КИРИЛЛОМ также примут участие Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР и другие православные иерархи из России, Украины и зарубежья.

В этот же день Предстоятель РПЦ возложит цветы к Мемориальному комплексу Славы и завершит свой визит в Харьков.