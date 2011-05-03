ЧФ РФ и ВМС Украины готовятся к параду 9 мая

Тренировка парадных расчетов Черноморского флота России и ВМС Украины к Дню Победы прошла в Севастополе. В совместном строю прошли 2 тысячи военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. Руководил тренировкой начальник береговых войск Черноморского флота генерал-майор Александр Остриков.

В 17.00 центр Севастополя был перекрыт ГАИ. Российские и украинские военнослужащие заняли места согласно плану прохождения. Часть военнослужащих ЧФ переодета в советскую форму образца 1943 года, они несли штандарты всех фронтов Великой Отечественной войны.

Парадные роты дважды прошли перед трибуной с разбором после первого прохождения. На 5 мая назначена генеральная репетиция.

Совместные парады ВМС Украины и Черноморского флота РФ проводятся с 2000 года, парад принимают командующие, которые на двух машинах объезжают строй военнослужащих и ветеранов. Российские и украинские моряки проходят мимо парадной трибуны в едином строю с флагами родов войск.