Пьер Карден продает свой Дом моды

Французский модельер Пьер КАРДЕН объявил о продаже своего модного дома, пишет The Wall Street Journal.

«Я хочу продать его сейчас», - сказал 88-летний модельер, заявив, что намерение связано с желанием удостовериться, что бизнес переживет его самого.

«Я знаю, что в ближайшие несколько лет меня уже не будет, а бизнес должен быть продолжен», – подчеркнул П.КАРДЕН.

Как пишет газета, П.КАРДЕН выбрал удачное время для продажи своего дела, так как индустрия моды вступает в благоприятный для поглощений период.

В марте 2011 года французская Louis Vuitton Moet Hennessy приобрела итальянскую компанию Bvlgari, специализирующуюся на производстве ювелирных изделий, часов и парфюмерии. Кроме этого, в апреле французский производитель легендарных сумок Birkin холдинг Hermes вел переговоры о продаже своей доли в модном доме Jean-Paul Gaultier.

П.КАРДЕН планирует получить за модный дом 1 млрд. евро или 1,46 млрд. долларов. При этом банкиры оценивают бизнес в 200 млн. евро, однако их оценка лишь предварительная, так как для более точных предположений аналитикам не хватает финансовой информации.

Несколько лет назад П.КАРДЕН заявлял о планах продать свой бизнес за 500 млн. евро, но никто не согласился на сделку, отмечает «Газета.ру».

По словам П.КАРДЕНА, он уже несколько раз встречался с британскими, китайскими и американскими инвесторами.

При этом у П.КАРДЕНА есть условие, которое должно быть учтено при совершении сделки, – он должен остаться в компании.

«Я хочу остаться на должности креативного директора», – сказал модельер. «Это будет в интересах поддержания бренда», – добавил он.