Польские эксперты: "Восточное партнерство" продвигается трудно

Эксперты польского Института общественных дел (Instytut Spraw Publicznych, ISP) прогнозируют сложное сотрудничество государств-участников программы Европейского Союза „Восточное партнерства” в рамках Парламентской Ассамблеи Euronest.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии экспертов по случаю первого совместного заседания парламентариев государств-участников „Восточного партнерства” и Европарламента, которое должно состояться 3 мая в Брюсселе.

„Пока подход государств „Восточного партнерства” к Euronest не оставляет иллюзий, что сотрудничество будет легким. Неоднократно они откладывали первую встречу, выражали неудовольствие предложениями Европейского парламента”, - отметили эксперты.

Такая позиция, по их оценкам, привела к тому, что европейская сторона также потеряла интерес к реализации данного проекта.

Кроме этого, начало совместных заседаний парламентариев государств-участников “Восточного партнерства” и Европарламента задерживала неопределенность с участием в них представителей Беларуси.

Агнешка ЛАДА, которая руководит европейской программой в ISP, отметила, что Euronest не будет иметь серьезных компетенций, а сможет только принимать рекомендации и резолюции.

По ее словам, такой формат также не усиливает заинтересованность проектом государствами-участниками “Восточного партнерства”.

„Первое заседание Euronest станет лакмусовой бумажкой, найдут ли восточные депутаты на самом деле общий язык с европейскими политиками”, - отметила эксперт ISP по вопросам восточной политики Эльжбета КАЦА.

Она добавила, что активизацией сотрудничества в рамках данной инициативы должны быть в первую очередь заинтересованы государства „Восточного партнерства”.

Как сообщал УНИАН, обнародованные в конце апреля списки участников первого заседания Парламентской Ассамблеи Euronest, которое состоится 3 мая в Брюсселе, свидетельствуют, что руководство Верховной Рады Украины проигнорирует его.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на усиление сотрудничества с шестью странами – восточными соседями ЕС, включая Беларусь. Эта инициатива была начата в мае 2009 года. Парламентскую Ассамблею Euronest пытались безуспешно создать на протяжении последних полутора лет, однако из-за ситуации в Беларуси этого так и не удалось сделать до сих пор.