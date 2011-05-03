Вступил в силу пониженный тариф для домов без газа

1 мая вступило в силу распоряжение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о внесении изменений в тарифы на электроэнергию для населения, в соответствии с которым устанавливается пониженный тариф на электроэнергию для многоквартирных домов, где отсутствует газификация.

Соответствующее постановление НКРЭ опубликовано 30 апреля в газете «Урядовый курьер».

Как сообщалось, этим постановлением НКРЭ установила применение для населения тарифа на электроэнергию в размере 21,54 коп. за 1 кВт/ч (с НДС), независимо от объемов ее потребления, в отдельном многоквартирном доме, который негазифицирован и в котором отсутствует или не функционирует централизованное теплоснабжение, а не в населенном пункте в целом, как было раньше.