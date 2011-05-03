Германия оказала гуманитарную помощь Прикарпатью

Германия оказала Прикарпатью гуманитарную помощь.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской организации «Фронту Змін», немецкая благотворительная организация «Конвойгруппе Вальдек-Франкенберг» передала Прикарпатью 79 больничных кроватей, 38 инвалидных колясок, огромное количество расходных материалов для операционных, неврологических и хирургических отделений, 110 парт и 210 стульев для школ, довольно много различных вещей для детей, включая игрушки.

По словам председателя организации Вильфреда ФОГЕЛЯ, возглавляемая им общественная организация является частной структурой, которая уже более 20 лет собирает в разных регионах Германии гуманитарную помощь и передает ее тем, кто в этом нуждается. Немецкие гости приехали на Прикарпатье на трех больших грузовиках с гуманитарным грузом. «Конвойгруппе Вальдек-Франкенберг» уже на протяжении 9 лет сотрудничает с партнерами в нашей стране. На протяжении 5 лет они поставляли помощь на Волынь, а в 2009 году впервые привезли гуманитарный груз на Прикарпатье.

Сейчас часть груза уже поступила в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу. Остальные привезенные вещи будут распределять соответствующие государственные органы.