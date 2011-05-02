На Прикарпатье основан детский сад имени Иоанна Павла ІІ

В городе Коломыя на Прикарпатье основан христианский детский сад им. блаженного Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

Соответствующий декрет подписал сегодня правящий архиерей Коломыйско-Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви кир Николай СИМКАЙЛО, сообщили УНИАН в пресс-службе епархии.

«Имею добрую надежду, что покровительство Святой памяти Папы Иоанна Павла ІІ над данным делом поможет его реализовать как можно быстрее, и желающие родители, а таких, я знаю, есть много, смогут отдать своих детей в доброе воспитание Церкви», - сказал архиерей.

В прошлом году Коломыйский городской совет передал помещение бывшего детского садика, который находится по адресу: улица И.Франка, 39, Благотворительному фонду «Каритас” Коломыйско-Черновицкой епархии.

В начале 2011 года уже была составлена смета по ремонту данного помещения и начался активный поиск средств для успешной реализации амбициозного проекта. Директор “Каритаса” Сергей ТРИФЯК, который назначен управляющим делами по данному объекту, выразил надежду, что христианский садик откроет свои двери для детворы уже через два года.

Как сообщалось, вчера, 1 мая, в Ватикане Папа Римский БЕНЕДИКТ ХVІ провозгласил своего предшественника на апостольском престоле Папу Иоанна Павла ІІ блаженним Римо-католической церкви. Участниками этого исторического момента от Украинской греко-католической церкви были, в частности, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) и секретарь Синода епископов УГКЦ владыка Богдан (ДЗЮРАХ).