На 4,5 года осужден перевозчик психотропных веществ

В Сумской области осужден гражданин Украины, который в сентябре прошлого года контрабандным путем ввез в Украину из России с целью сбыта 2,5 тыс. таблеток психотропного вещества «Феназепем» и 1,5 тыс. таблеток сильнодействующего лекарственного средства «Димедрол».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, согласно приговору Конотопского горрайонного суда, злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.

Постановлением коллегии судей по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Сумской области приговор оставлен без изменений и он вступил в законную силу.