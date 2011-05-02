Синоптики прогнозируют дожди и грозы

Завтра, 3 мая, в Украине ожидается переменная облачность, дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в западных и восточных областях без осадков.

Ветер южный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с, в центральных областях и южной части местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, в западных областях 1-5° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 14-19° тепла, в южной части, восточных областях и в Закарпатье 20-25°; в Карпатах ночью заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла.

В Киеве и Киевской области дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.