Храму Воскресенья Христово на Тернопольщине исполнилось 200 лет

На Тернопольщине в селе Кальне Зборивского району отпраздновали 200-летие храма Воскресенья Христового.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборивской епархии Украинской греко-католической церкви, по этому случаю епископ епархии Василий СЕМЕНЮК привез на богослужение мощи св. Ивана Хрестителя. Участие в торжественной литургии также взяли декан Зборивский Иван КОЛОДИЙ, ректор Тернопольской духовной семинарии Иван РЫМАР, 11 священников деканата. Поздравить прихожан приехало и руководство района.

Вечером в селе состоялась архиерейская служба вечерни Божья, участие в которой приняли прихожане из соседних сел. Накануне состоялся обход вокруг церкви с мощами св. Ивана Хрестителя, миррования и общее благословение прихода.

Справка УНИАН. Деревянная церковь Воскресенья Христового была построена в селе 1811 года. Ее настоятелем был дед экс-патриарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА. В Кальне он и похоронен. Здесь же родилась мать Л. ГУЗАРА.