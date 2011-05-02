В Китае запрещено курить в общественных местах
03:29, 02 мая 2011Общество
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В ресторанах, театрах, на вокзалах
В Китае с 1 мая вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Власти страны, где, по последним данным, живет до трети всех курильщиков в мире, пошли на этот шаг в связи ростом смертности от заболеваний, связанных с курением. Ежегодно в Китае от них умирает около миллиона человек, сообщает Радио Свобода.
По новым правилам, запрещено курение, в частности, в ресторанах, театрах, железнодорожных станциях - но не на рабочем месте.
Сторонники жестких мер критикуют закон за то, что он не устанавливает четких санкций за нарушение запрета.
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