В Китае запрещено курить в общественных местах

В Китае с 1 мая вступил в силу запрет на курение в общественных местах.

Власти страны, где, по последним данным, живет до трети всех курильщиков в мире, пошли на этот шаг в связи ростом смертности от заболеваний, связанных с курением. Ежегодно в Китае от них умирает около миллиона человек, сообщает Радио Свобода.

По новым правилам, запрещено курение, в частности, в ресторанах, театрах, железнодорожных станциях - но не на рабочем месте.

Сторонники жестких мер критикуют закон за то, что он не устанавливает четких санкций за нарушение запрета.