В селе Космач Косовского района Ивано-Франковской области стартовал этнофестиваль "Пасха в Космаче - 2011". Об этом УНИАН сообщили в Косовский райгосадминистрации. В торжественном открытии приняли участие представители областной и районной влстей, народные депутаты Украины, общественность села, гостьи из разных регионов страны и почти 400 мастеров-писанкарей, которые примут участие в традиционном съезде писанкарей. Участников фестиваля ожидают ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов Украины, традиционная гуцульська кухня, выступления мастеров эстрады и самодеятельных коллективов и другие интересны мероприятия.

Главная идея фестиваля – популяризация и поддержка гуцульського искусства.

Завтра в программе фестиваля: вождение хороводов, гаевок, веснянок; выступление японского бандуриста Чарли САКУМА; мастер-классы по писанкарству; рогозоплетению (в Украине осталось около десятка мастеров); боевого гопака; органического земледелия; вечера украинской песни, танца, костры и др.

А 3 мая планируется восхождение на гору Лысина Космацкая, где сохранились уникальные древнейшие святилища астрономического характера (с солнечными часами), удивительным растительным и животным миром.

Справка УНИАН. Космач – самое большое на Гуцульщине село, которое имеет 32 приселка, славится в первую очередь своими мастерами, которых здесь три тысячи, – писанкарями, вышивальщиками, резчиками, ткачами, бондарями, строителями церквей, изготовителями детских игрушек.

Космач называют столицей, сердцем Гуцульщины, потому что на протяжении веков съезжаются сюда отовсюду, чтобы запечатлеть на холстах неповторимую красоту природы, народные обычаи, самобытное искусство края.

По словам сельского головы, известного вышивальщика, заслуженного мастера народного творчества Дмитрия ПОЖОДЖУКА, в Космаче, название которого переводится как «келья Солнца», можно вдохновиться особой энергетикой Карпат и почувствовать величие и силу народных традиций. А еще увидеть особенные места, где любили отдыхать многие известные люди.