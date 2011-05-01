Львов два дня будет праздновать День Батяра

Во Львове 1 и 2 мая будут праздновать День Батяра под лозунгом «Батяри усіх країн, єднаймося!».

«Львовянам и гостям города в День Батяра представится уникальная возможность окунуться в атмосферу, настроение, быт, стилистику такого аутентичного львовского явления, как батярство, создавшего своеобразный городской фольклор, сформированный на лексике львовской улицы начала ХХ ст. Батяр – это остроумный, галантный и романтичный повеса. И хотя настоящих повес уже давно не осталось, их дух во Львове до сих пор присутствует, ведь есть достаточно много людей, которые не только любят этот стиль жизни, но и стремятся воспроизвести его», - рассказал УНИАН организатор праздника Андрей СИДОР.

На улицах Львова в День Батяра можно будет увидеть людей, одетых по-батярски, можно будет принять участие в уличных представлениях в батярском стиле, а также сфотографироваться на помять с настоящим «Почетным Батяром», в кафе будет звучать батярская музыка.

«Этот День Батяра во Львове становится уже традицией, и с каждым годом праздник проходит все большим размахом. Аудитория становится каждый раз больше, программа - все более насыщена», - отметил А.СИДОР.

***Львовские батяры - львовская субкультура, которая существовала с середины 19 века до середине 20 века.

Название «батяр», вероятно, возникло от венгерского «betyar», что означает личность, которая имеет странные взгляды и делает непредсказуемые поступки, авантюриста, повесы.