В Донецкой области произошла утечка 150 кг хлора

В селе Зуевка Донецкой области произошла утечка 150 кг хлора, парами которого отравился слесарь хлораторной установки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 29 апреля в 17.10 в помещении Ольховской насосно-фильтровальной станции КП «Компания Вода Донбасса». Во время проведения хлорирования фильтра не закрылся запорный вентиль контейнера с хлором.

Пострадавший в результате утечки хлора работник госпитализирован в Харцызскую городскую больницу.

В 19.40 авария ликвидирована. Жертв и загрязнения окружающей среды нет, заверили в МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.