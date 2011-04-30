В Донецкой области произошла утечка 150 кг хлора
16:59, 30 апреля 2011Общество
1666
Парами отравился слесарь
В селе Зуевка Донецкой области произошла утечка 150 кг хлора, парами которого отравился слесарь хлораторной установки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 29 апреля в 17.10 в помещении Ольховской насосно-фильтровальной станции КП «Компания Вода Донбасса». Во время проведения хлорирования фильтра не закрылся запорный вентиль контейнера с хлором.
Пострадавший в результате утечки хлора работник госпитализирован в Харцызскую городскую больницу.
В 19.40 авария ликвидирована. Жертв и загрязнения окружающей среды нет, заверили в МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter