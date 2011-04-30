СМИ: Строители разрушают вал Киевской крепости

Прикрываясь реконструкцией НСК «Олимпийский», строители вбивают сваи в вал Киевской крепости.

Об этом LB.ua сообщил Вячеслав Кулинич, директор музея «Киевская крепость».

«Вчера, 29-го апреля, строители, прикрываясь реконструкцией стадиона «Олимпийский», начали срезать землю с оборонного вала на глубину до 80 м, - рассказал Кулинич. - Сейчас они вбивают сваи по метру в диаметре. Это начало строительства целого дома, причем высотного. Даже для Успенского собора в Лавре использовали сваи поменьше — по 35 см в диаметре»

По словам Кулинича, вал, который разрушают строители, сооружен в 1842-ом году. Он является историческим памятником национального значения в составе Киевской крепости.

По информации Евгения Тренкина, представителя общественной организации Демократический альянс, застройщики используют в своих целях проект реконструкции НСК «Олимпийский». Проект предписывает засадить травой и облагородить вал. Дирекция музея обратилась в милицию с просьбой остановить незаконные работы. «Дело начали рассматривать, - говорит Кулинич. - Строительство пообещали остановить. Однако сегодня утром работники вернулись на строительную площадку и прододжают забивать сваи».

Уничтожать памятники истории и архитектуры в праздничные дни уже становится «доброй традицией» для Киева - напомним, в ночь с 29 на 30 декабря 2010-го года снесли «усадьбу Казанского», особняк 1909 года постройки, являющийся памятником архитектуры.