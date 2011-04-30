В Киеве горел ресторан

В Киеве пожар повредил ресторан в Петропавловской Борщаговке.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

По их данным, работники ГАИ Святошинского района совместно с МЧС и работниками милиции Киевской области сегодня около 5-и часов утра спасали ресторан от огня.

Огнем было охвачено не только центральное здание ресторана, но и прилегающие к нему 9 домиков. Уничтожена кровля центрального помещения, мебель и инвентарь, который находился в ресторане.

Причиненный материальный ущерб пока устанавливается.

«К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку в такую пору посетителей уже не было, а двое охранников, которые присутствовали на время пожара, травм не получили», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают эксперты, взрывотехники Киевской области и следственно-оперативная группа.