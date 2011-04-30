Погода на 1 мая

Завтра, 1 мая, в Украине ожидается теплая с небольшими осадками погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в южной, восточной части и большинстве центральных областей без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях во время гроз местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла; днем в западных и северных областях 16-21°, на остальной территории 20-25°, на побережье морей 14-19°; в горных районах ночью 3-7° тепла, днем 8-12° .

В Киеве и Киевской области 1 мая кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 9-11° тепла, днем 19-21°.