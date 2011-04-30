Кабмин уполномочил Тигипко представлять его интересы

Кабинет Министров уполномочил вице-премьер-министра -министра социальной политики Сергея ТИГИПКО представлять интересы правительства в ходе консультационных встреч по окончательному урегулированию коллективного трудового спора между Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ) и Кабмином с правом подписания соглашения о его решении.

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 27 апреля 2011 года №363-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, Министерству юстиции, Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и другим центральным органам исполнительной власти поручено определить по обращению С.ТИГИПКО представителей интересов Кабмина во время проведения консультационных встреч.

Также данным распоряжением правительство отменило действие распоряжения Кабмина от 7 июля 2010 года №1352 «О полномочиях на представительство интересов Кабинета Министров Украины по окончательному урегулированию коллективного трудового спора между Федерацией профсоюзов Украины и Кабинетом Министров Украины».