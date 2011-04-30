В этом году метро дойдет до Выставки, еще через год - до Теремков

До 2013 года будут построены еще три станции метро на Куреневско-Красноармейской линии. Об этом во время совещания по вопросам строительства объектов транспортной инфраструктуры в г.Киеве заявил начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко.

«В этом году мы сдадим «Выставочный центр», в следующем году - «Ипподром» и станцию «Теремки» и завершим южное направление строительства Куреневско-Красноармейской линии», - отметил он.

Кроме того, Владимир Федоренко информировал премьер-министра о планах строительства метрополитена в направлении жилмассива Троещина, сообщает пресс-служба правительства.