Кабмин задумался, куда делись детские сады

Кабинет министров Украины поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта вместе с Советом министров Крыма, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями постоянно принимать меры для недопущения закрытия дошкольных учебных заведений и возобновления деятельности ранее закрытых заведений, в частности тех, помещения которых находятся в аренде.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Также Министерству образования и науки, молодежи и спорта поручено подать до 1 ноября на рассмотрение Кабмина законопроект о внесении изменений в Закон «О дошкольном образовании» с учетом норм Налогового кодекса относительно освобождения дошкольных учебных заведений независимо от формы собственности от уплаты земельного налога и освобождения от налогообложения прибыли таких учебных заведений, полученной от предоставления образовательных услуг.

Кроме этого, до 1 августа министерство должно подготовить проект правительственного решения о внесении изменений в постановление Кабмина от 8 августа 2007 г. № 1019 «О лицензировании деятельности по предоставлению образовательных услуг» относительно упрощения процедуры открытия разных типов дошкольных учебных заведений.

Поручено проработать изменения в Государственные санитарные правила и нормы обустройства и содержания дошкольных учебных заведений.

Как отмечается в сообщении, во время заседания правительства 27 апреля было рассмотрено несколько финансовых вопросов. Один из них - изменения в Формуле распределения объемов межбюджетных трансфертов с учетом тенденции роста количества детей в заведениях, особенностей функционирования заведений (групп) компенсирующего типа (санаторных и специальных) путем применения соответствующих коэффициентов.

Что касается дошкольных учебных заведений, расположенных в сельской местности, то поручено проработать вопрос их финансирования за счет средств районных бюджетов. Также предложено учитывать во время определения рейтинга региона такой показатель, как процент охвата детей дошкольными заведениями.

Кабмин поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта вместе с Минюстом рассмотреть вопрос об учреждении Дня окружающей среды и содействовать регистрации Всеукраинской ассоциации работников дошкольного образования.